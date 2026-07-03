Salarios de pobreza, endeudamiento masivo y frío extremo en Terrazas del Portezuelo

La combinación de salarios desfasados frente a la inflación, un alto nivel de endeudamiento familiar con tarjetas de créditos en rojo y las deficientes condiciones edilicias en Terrazas del Portezuelo en medio de una ola polar, configuran un escenario de extrema precariedad laboral para los trabajadores estatales de la provincia.

Los aumentos otorgados a los empleados públicos se encuentran fuertemente desfasados respecto de la inflación acumulada. Esto provoca que una porción significativa de los sueldos básicos quede por debajo de la línea de pobreza, con pérdida directa del poder adquisitivo.

El estancamiento de los ingresos empujó a la mayoría de las familias estatales a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos financieros.

Estos compromisos no se asumen para bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas insatisfechas: alimentos, medicamentos y el pago de servicios públicos esenciales cuyos costos no paran de subir.

Condiciones edilicias y frío extremo

Trabajar en Terrazas del Portezuelo durante una ola de frío severo sin un sistema de calefacción operativo atenta de forma directa contra la salud y el bienestar del personal.

Lo que en su momento se inauguró como un complejo administrativo ecológico y moderno de vanguardia hoy sufre las consecuencias de la falta de inversión y mantenimiento. La infraestructura básica para afrontar las temperaturas invernales no está garantizada.

Esta realidad no solo deteriora la calidad de vida de las familias de los empleados públicos, sino que también repercute negativamente en el consumo de los comercios locales y en la dinámica económica de toda la provincia.