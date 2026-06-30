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Sorpresa en el plano político

Luis Giraudo se lanza como candidato en Villa Mercedes

El funcionario de Poggi inicia su campaña "Barrio por barrio" al margen de los armados oficiales. 

Por redacción
| Hace 1 hora
Luis Giraudo.

Luis Giraudo, titular de Personas con Discapacidad del Gobierno de Claudio Poggi, ha oficializado sus aspiraciones políticas en Villa Mercedes de la mano del Movimiento Multisectorial Provincial. A través de una campaña titulada "Barrio por barrio", el funcionario comenzará sus recorridas este 4 de julio por la mañana en el barrio Tres Esquinas, invitando a los vecinos a conversar con la premisa de que "las mejores ideas nacen alrededor de un mate y una buena conversación".

 

 

Luis Giraudo lanzó su campaña. 

 


Bajo la consigna "Sumate: tu participación es el primer paso para transformar nuestra ciudad", Giraudo busca consolidar el camino que ya inició en 2023, año en el que demostró una sólida performance electoral quedando muy cerca de su objetivo.

 


La noticia ha causado sorpresa en el arco político local. Mientras el gobernador Claudio Poggi mantiene acercamientos con Maximiliano Frontera, Giraudo ha decidido emprender su propio rumbo, una jugada que, si bien genera impacto, ya había sido anticipada por el propio dirigente en sus círculos cercanos.
 

 

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