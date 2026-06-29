Denuncian a Laura Sánchez por presunto desvío de fondos públicos para su cancha de futsal

Un gravísimo hecho sacude el escenario político y deportivo de San Luis. Laura Sánchez, quien se desempeña en el doble rol de presidenta del Concejo Deliberante de la capital y presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta utilización de recursos del Estado municipal para beneficiar un emprendimiento privado de su propiedad.



De acuerdo a lo que consignaron fuentes judiciales, la presentación fue formulada por ediles del Honorable Concejo Deliberante. Según la investigación que se solicita, se habrían detectado desvíos y autorizaciones sistemáticas de pagos y compensaciones del Servicio de Suministro Eléctrico de la empresa EDESAL a favor de un inmueble comercial explotado por Sánchez.



La operatoria involucraría de manera directa a las funcionarias de la Secretaría de Hacienda municipal, Fabiana Malamud y Andrea de los Ángeles Bustos Lucero. Los delitos que se configuran a priori en la denuncia penal revisten extrema gravedad: presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado y enriquecimiento ilícito, estimándose provisoriamente un perjuicio para el erario público superior a los cinco millones de pesos ($5.000.000).



El trasfondo del escándalo combina el aprovechamiento político con la faz deportiva local. Ante la consulta de El Diario de la República por esta preocupante cuestión, desde el bloque de concejales Justicialistas explicaron detalladamente la maniobra y manifestaron su profunda indignación.



"Laura Sánchez asume en la Liga de Fútbol tras haber sido digitada con antelación por Poggi, apretando a los clubes", aseguraron desde la bancada opositora. Señalaron además que, aprovechando la acuciante falta de infraestructura y de canchas que padece el futsal puntano, la funcionaria comenzó a explotar un galpón —donde montó el complejo deportivo "Suela 13"— en lugar de hacerlo a nombre de la liga para aliviar y promocionar el fútbol de San Luis.



"Hizo un negocio privado y se lo alquiló a la propia institución que ella preside, la cual hoy programa partidos en la cancha de su propiedad", fustigaron los ediles.



La mayor controversia radica en que la cuantiosa boleta de luz de ese predio privado habría sido absorbida de manera irregular por la gestión del intendente Gastón Hissa. "La municipalidad le paga la luz a esta cancha por izquierda; no es un subsidio público ni algo que todos supiéramos, lo hicieron todo a escondidas para que nadie se enterase, camuflándolo entre la gran cantidad de facturas edilicias como si fuera un inmueble del municipio", denunciaron.



Por otra parte, se remarcó la falta de transparencia del Ejecutivo y la asimetría total frente a la crisis que padecen los comerciantes locales. Desde el bloque opositor agregaron que las canchas mantuvieron actividad desde el año pasado sin contar con las habilitaciones respectivas —las cuales tramitaron recientemente—, agravado por el hecho de que Sánchez ostenta una figura institucional clave, ya que reemplaza interinamente al intendente cuando este se ausenta.



"Todos los comercios de San Luis tributan en base a su facturación en momentos delicados. Esto es pésimo, no tenemos adjetivos; es una estafa al pueblo puntano e impera una impunidad total donde en el Concejo no hay debate y nos cortan el micrófono", concluyeron, exigiendo que Sánchez comparezca ante la Justicia y brinde inmediatas explicaciones.