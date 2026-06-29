"Ojalá algún día cambien las leyes porque detrás de un accidente hay personas"

Se oyó la resignación en la voz de una mujer que participó de la audiencia en la que el hombre que atropelló a toda su familia recibió una pena muy leve en un juicio abreviado. “Ojalá las leyes cambien algún día, porque detrás de un accidente de tránsito hay personas”, dijo la víctima, madre de dos hijos que todavía padecen secuelas del hecho.

La frase y la prestancia de la mujer generaron un ambiente tenso en la sala que se evidenció aún más cuando relató los hechos y las consecuencias que tienen sobre todo en uno de sus hijos.

La audiencia tuvo además la admisión por parte del imputado, Nicolás Milanesio, de su responsabilidad en el hecho y la aceptación de la condena: tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para conducir vehículos.

La madre de los chicos, que fue parte también del accidente, expresó que comprendía los alcances del acuerdo y reconoció que se trataba de la solución prevista por la legislación vigente, sin embargo no quiso callarse ante lo que consideró una pena muy baja.

Durante la audiencia, las víctimas por medio de su abogado manifestaron que hubieran querido una sanción más dura contra Milanesio, acorde a las consecuencias físicas, emocionales y económicas que afrontaron tras el choque.

El accidente ocurrió el 6 de octubre de 2024 sobre la avenida 25 de Mayo, que lleva a la Ciudad de La Punta. Hacia allá iba la camioneta Toyota Hilux conducida por Milanesio cuando impactó desde atrás a un Chevrolet Classic en el que viajaba la familia. Fue en el cruce con el bulevar Las Cañadas, en el ingreso a la localidad.

Según se determinó, la camioneta circulaba a una velocidad superior a la permitida y no respetó la distancia de seguridad, por lo que los cinco ocupantes del auto tuvieron distintas lesiones. Entre ellos, dos nenes sufrieron fracturas varias y traumatismo de cráneo. Uno de ellos pasó varios días internado en estado crítico.