Un auto quedó montado a otro estacionado tras un choque

La esquina de avenida Perón y Pringles fue escenario de un accidente matinal en el que un auto quedó montado a otro por circunstancias que se tratan de establecer.

El hecho ocurrió el jueves 25 de junio a las 8:30 de la mañana aproxidamente en la puerta lateral de la escuela Belgrano, por la avenida, en la ciudad de San Luis.

Aunque no hubo parte oficial, se informó que no hubo heridos de graves más allá de la espectacularidad del hecho, que motivó que uno de los rodados participantes quedara arriba de otro auto que estaba estacionado por Perón.

En la esquina hay un semáforo pero el accidente se habría producido una vez que se concedió el verde y los dos autos participantes iban en la misma dirección, hacia el sur.

Por el accidente, el tránsito quedó momentáneamente cortado.