Entraron a una casa del “900 Viviendas” y robaron una bicicleta

Una bicicleta fue robada, durante la madrugada de este miércoles, de una casa de la manzana195 del barrio 900 Viviendas, en la ciudad de La Punta.

Los delincuentes con total impunidad ingresaron a la propiedad cerca de las 01:30 horas y ante la falta de respuestas inmediatas de parte de la Policía, los damnificados difundieron el hecho en redes sociales para solicitar el apoyo de la comunidad. Publicaron fotos y datos del vehículo con el objetivo de que los vecinos ayuden a ubicarlo y recuperarlo.

La situación generó malestar entre los residentes de La Punta. Pocos días antes se había reportado el hurto de una bicicleta perteneciente a un niño en el sector de Licitación 06.

Los habitantes de la zona vienen denunciando un incremento en los robos bajo modalidades similares. Reclaman mayor patrullaje y medidas de prevención policial en los barrios. Piden presencia de efectivos durante la madrugada, horario en el que se concentran los delitos contra la propiedad en la ciudad