Frío y ratas, la situación en que se estudia en la Paula Domínguez de Bazán

El último año de la secundaria para los alumnos que asisten a la escuela Paula Domínguez de Bazán no tiene la alegría que debería haber en los finales de ciclos escolares. Los alumnos soportan el frío en sus aulas sin calefacción y sin soluciones a la vista.

Los adolescentes que cursan el sexto año tienen clases en el piso superior del establecimiento ubicado en el centro de la ciudad pero la calefacción no llega hasta ese sector. Los jóvenes y sus padres expusieron la situación ante las autoridades pero no obtuvieron respuestas.

Según informaron, el sistema se volvió a romper hace una semana y cuando a principios de esta lo intentaron prender, salía aire frío. “Nadie se hace cargo de la situación”, dijeron los alumnos. Algunos profesores también se sorprendieron por las bajas temperaturas con que los chicos deben estudiar.

Al del frío que pasan en la escuela, los asistentes encuentran otro problema, también de antigua data: la presencia de ratas en los pasillos de todo el Centro Educativo N° 2. Esta semana –relataron los estudiantes- encontraron otro roedor en la sala de preceptoría.

Quienes también la pasan mal son los alumnos que asisten a la escuela nocturna en el mismo edificio, debido a que las calderas no se prenden por las noches. Eso motivó que los estudiantes lleven sus propias colchas para abrigarse y que tanto en preceptoría, la dirección y las secretarías los trabajadores tengan que prender las estufas.