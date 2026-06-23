Escándalo en una comisaría: le robaron el arma reglamentaria a un policía mientras dormía

“No hay peor astilla que la del mismo palo”. Como suele ocurrir con los hechos que incomodan a la actual administración provincial, el hermetismo ganó terreno, pero la información terminó saliendo a la luz.



Se trata de un bochornoso y grave episodio de inseguridad ocurrido dentro de una propia dependencia policial de Villa Mercedes: a un efectivo le robaron su arma reglamentaria y la principal hipótesis apunta a que el autor del hurto no sería ajeno a la fuerza.

Así es la habitación dentro de la Comisaría.



El hecho ocurrió el pasado 8 de abril en la Comisaría 40°, durante la madrugada, en un lapso de apenas dos horas: entre las 04:00 y las 06:00.



De acuerdo con la información difundida por el programa que conduce Raquel Gurruchaga en FM La Nuestra, la pistola 9 milímetros desapareció mientras el uniformado descansaba. El efectivo se había acostado dejando el arma dentro de la cartuchera, muy cerca de su cabeza. Al despertar, pasadas las seis de la mañana, se topó con la peor sorpresa.

El espacio donde estaba el arma.



Los datos recabados por el equipo periodístico de la emisora indican que en esa guardia se encontraban otros tres agentes: dos mujeres y un hombre que también se había retirado a descansar.

La medida de seguridad de la funda.



Tras percatarse del robo en su propio lugar de trabajo, la víctima radicó la denuncia de inmediato. Actualmente, la investigación penal está en manos de la fiscal N° 5, Gisela Anahí Milstein García, quien deberá atar cabos para dilucidar un caso que sacude a la institución policial mercedina.