Implican a un policía en un 'grupo' acusado de talar bosque nativo en Los Cajones

Una denuncia de un productor rural volvió a poner bajo la lupa la tala ilegal de bosque nativo en el norte de San Luis. Mario Baigorria, propietario del establecimiento "Tres Acequias", ubicado en la zona de Los Cajones, aseguró que desde 2022 un grupo ingresa a campos de la zona para cortar algarrobos y quebrachos verdes, y sostuvo que entre los sospechados hay un integrante de la Policía de San Luis y familiares.

“No son depredadores, son delincuentes”, afirmó Baigorria, quien sostiene que viene realizando presentaciones desde 2024 ante la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, Asuntos Internos de la Policía, la Secretaría de Ambiente y organismos judiciales, sin obtener hasta el momento una resolución que frene la situación.

Según explicó, el daño ambiental acumulado alcanzaría unas 15 toneladas de leña verde. El productor difundió fotografías de los cortes y de las herramientas que, según denunció, fueron utilizadas para la tala.

Entre la documentación que asegura haber reunido figuran actas de inspección ambiental. En una de ellas se habría constatado el corte de 18 algarrobos verdes y cuatro quebrachos, todos ejemplares que fueron talados cuando todavía estaban vivos.

Baigorria, asesorado por la abogada Ana Lía Sosa, sostiene además que los mismos sospechados habrían ingresado a otros establecimientos de la zona. Entre ellos mencionó un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 20, propiedad de un productor de apellido Suárez.

La denuncia no se limita a la tala. El ruralista también vinculó al grupo con otros episodios ocurridos en la zona, entre ellos la presunta usurpación de una vivienda perteneciente a una persona fallecida y el desmantelamiento de una antigua casilla de Vialidad. Según su relato, allí fueron cortados algarrobos y eucaliptos de gran tamaño y hasta se habrían sustraído chapas.

Baigorria apunta particularmente contra una familia de apellido Escudero, a la que atribuye responsabilidad en los episodios denunciados. También expresó sospechas sobre una eventual protección de integrantes de la Policía provincial. Según afirmó, en distintas oportunidades los efectivos habrían llegado cuando los taladores ya habían abandonado los campos.

“Han tenido tiempo para huir”, cuestionó el productor, quien aseguró haber aportado fotografías y numerosas actas de infracción como respaldo de sus denuncias.

El planteo alcanza también a otros organismos. Baigorria afirmó que solicitó la intervención de fuerzas distintas de la Policía de San Luis para investigar los hechos, pero que su pedido no habría sido atendido.

En sus declaraciones también mencionó a la intendenta de Lafinur, Gladys Cornejo, y sostuvo que existiría un vínculo familiar con uno de los señalados. Se trata, al igual que el resto de las acusaciones formuladas por el productor, de afirmaciones que deberán ser corroboradas mediante una investigación formal.

La denuncia expone así un conflicto que lleva varios años y que combina tala clandestina, daños al bosque nativo, posibles ingresos ilegales a propiedades privadas y cuestionamientos al accionar de organismos encargados de prevenir y perseguir este tipo de hechos.

Baigorria aseguró que remitió documentación, fotografías y copias de sus denuncias al jefe de la Policía de San Luis y al Multifuero de Santa Rosa del Conlara. Mientras espera respuestas, sostiene que la tala continúa y reclama que la Justicia determine quiénes son los responsables y si existieron funcionarios o efectivos que facilitaron su accionar.