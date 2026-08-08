Dolor en el fútbol: murió el padre de Lionel Messi

El mundo del fútbol está de luto, luego de que se conociera que murió el padre de Lionel Messi, Jorge, a los 68 años.

El padre del astro argentino se encontraba en una clínica de Rosario, donde batallaba contra una dura enfermedad, según informó la Liga Profesional de Fútbol y Newell's en sus cuentas oficiales.

Las alarmas se habían encendido durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, ya que Messi se emocionó hasta las lágrimas después de anotar el primero de sus tres goles y luego del encuentro confesó que fue por cuestiones personales.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, detalló el astro en declaraciones a la prensa.

Jorge Messi fue el gran sostén de Lionel mientras daba sus primero pasos como futbolista. Incluso fue el que lo acompañó a Barcelona cuando firmó contrato con el club catalán en una servilleta con solo 13 años.

Cuando "La Pulga" comenzó a jugar en las inferiores del Barcelona, todo su núcleo familiar viajó a España, pero su madre y sus hermanos volvieron y el que terminaría siendo el mejor jugador de la historia se quedó con su padre.

La última aparición pública de Jorge Messi fue en noviembre del 2025, cuando fue a ver a Lionel a un partido entre el Inter Miami y el Nashville por la Major League Soccer de Estados Unidos. Dicho encuentro terminó 4-0 a favor del Inter y la estrella rosarina se lució con un doblete.

Jorge Messi también estuvo involucrado a los problemas que tuvo su hijo con el fisco español, que derivó en una condena de 21 meses de prisión para su hijo y 15 para él, aunque no ingresaron a prisión por ser penas menores a los dos años y a carecer de antecedentes penales previos.

Las mismas fueron sustituidas por multas económicas, que fueron de multa de 252 mil euros para Messi y 180 mil euros para su padre.

Aún no hay detalles acerca de un posible viaje de Messi a la Argentina para despedir los restos de su padre.