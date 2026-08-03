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Venció a Independiente

Zona "A" del Clausura: Vélez se afianzó como único líder

El “Fortín” se impuso por la mínima ante el “Rojo” y mantiene puntaje perfecto en el torneo local con tres victorias consecutivas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Vélez dominó el segundo tiempo y le bastó para conseguir un triunfo por 1-0 ante Independiente en un partido disputado este lunes, correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio "José Amalfitani".

 

El único gol del encuentro para el “Fortín” lo convirtió el joven de 17 años, Thiago Aguirre, a los 25 minutos del complemento.

 

Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto permaneció en la cima del Grupo A con puntaje perfecto -tres victorias en tres duelos-, mientras que el “Rojo” quedó como escolta con 6 unidades.

 

Ambos equipos estuvieron imprecisos en la primera mitad y ninguno de los dos pudo imponer su juego para generar ocasiones de peligro en el área rival, aunque la situación más clara la tuvo el elenco de Avellaneda.

 

A los 23 minutos, tras una buena jugada colectiva en la que participaron todos los jugadores de ataque, Independiente tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un centro raso de Santiago Montiel que tenía destino en los pies de Gabriel Ávalos, pero que fue interceptado por el arquero Tomás Marchiori.

 

El complemento del encuentro se desarrollaba de la misma manera, hasta que el conjunto de Liniers comenzó a acomodarse mejor en la partida y empezó a llegar con mayor insistencia al área defendida por el arquero Rodrigo Rey.

 

El lateral derecho Joaquín García, a los 25 minutos, envió un centro preciso que tuvo destino en la cabeza del joven de 17 años, Thiago Aguirre, quien sin oposición batió la defensa del guardameta del “Rojo”.

 

Con respecto a la cuarta jornada del Torneo Clausura, Independiente recibirá a Platense el próximo sábado desde las 21:30, mientras que Vélez Sarsfield visitará La Bombonera para enfrentar a Boca, el mismo día a partir de las 19:15.

 

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