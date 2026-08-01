San Luis FC se ilusiona con una buena segunda mitad de torneo

El contundente triunfo por 4 a 0 de San Luis FC ante Newell’s por la primera fecha del Torneo Clausura del Torneo Femenino de AFA impulsó en en el equipo puntano de un buen aura para afrontar el certamen con el primer paso de dado de manera firme. “Necesitábamos el triunfo”, dijo Leandro Páramo, el entrenador del conjunto.

Las declaraciones del DT llegaron antes de que el plantel viajara, el viernes a la noche, hacia La Plata para el segundo partido torneo, ante Gimnasia y Esgrima, el domingo a las 11:30. “Nuestro objetivo es pelear lo más arriba que se pueda. Siempre tratamos de ponernos objetivos alcanzables e ir corriéndolos a medida que avanza la competencia”, sostuvo Páramo.

Por su parte, Victoria Vázquez, la goleadora del equipo y del torneo, sostuvo que el equipo está en un buen momento y se mostró confiada para el encuentro con “El Lobo”, a tal punto que prometió dos goles.

Autora de tres goles en la primera fecha, la uruguaya está en un gran momento y dijo que buena parte de su entrenamiento consiste en la definición. “Cuando estoy frente al arco en lo único que pienso es en que la pelota entre, no importa si en el primer o en segundo palo”, sostuvo.

Agustina Sosa es una de las pocas integrantes del plantel profesional de San Luis FC que nació en la provincia. Surgida del futsal, hace tres años que está en el equipo y aunque dice que en las primeras temporadas le costó adaptarse, ahora se adueñó del carril derecho de la defensa.

“Soy de Boca, pero me gusta Montiel, aunque creo que yo pego un poco más”, sostuvo la defensora que desde muy chica se radicó con su familia en La Punta y terminó la secundaria en la escuela Martin Luther King.

La joven viene de una familia íntegramente futbolera, con padre, madre y hermanos dedicados a la pelota y que la empujaron a abandonar el hockey por el fútbol. Empezó en GEPU y luego pasó a San Luis FC, donde encontró “todo muy distinto”.

Aunque una de las cosas que menos disfruta de la profesión son los viajes, la puntana tiene pensado ascender en su carrera y llegar a un club grande.

Aunque el plantel reconoce la importancia del próximo partido, el trazado propuesto por Páramo señala que la construcción será paso a paso y que el plan es mejorar lo hecho el semestre pasado, en base a “subsanar las cosas que hicimos mal y mejorar las que hicimos bien”.

En ese punto, el entrenador agregó que nota una mejora constante en el fútbol femenino de AFA en lo táctico, en lo físico y en lo técnico, que hizo que el campeonato se empareje y que “cualquier equipo le pueda ganar a cualquiera”.