Victoria Vázquez está hecha una furia y San Luis FC debutó con una goleada

El comienzo del Torneo Clausura fue inmejorable para San Luis FC, que goleó sin atenuantes a Newell´s old boys, volvió a jugar en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta y mostró la furia goleadora de Victoria Vázquez, la delantera que extendió su impresionante racha de amistad con la red.

La uruguaya marcó un hat trick en la primera fecha de la segunda parte del torneo y le dio a las puntanas una victoria muy necesaria para encarar el resto del torneo con optimismo. Newell’s, que peleará el descenso en la segunda etapa del año, fue vapuleado por el conjunto puntano en el segundo tiempo.

Es que el primero había mostrado a las locales en una posición mayormente dominante pero algunos ataques de las rosarinas, encabezados casi siempre por Martina Romero, ponían a la defensiva al equipo de Leandro Páramo. Las chicas rosarinas enfrentaron el partido con camisetas prestadas por club Tunes, de futsal de La Punta, porque un inconviente en el viaje les dejó la mitad del equipaje en el camino.

El segundo tiempo fue todo azul. En gran parte porque ya a los 4 minutos Victoria definió un feroz contragolpe y gritó su primer gol. Apenas 12 minutos más tarde, la uruguaya volvió a marcar, esta vez con una tremenda volea al primer palo de la arquera, que fue la conclusión de una jugada colectiva del local.

La definición del encuentro llegó en menos de un minuto. A los 22, Guillermina Dubra metió un derechazo de afuera del área en el ángulo rosarino y a los 23, sin respiro, Vázquez estiró las ventajas en un 4 a 0 inalcanzable.

La lucha de las visitantes tuvo su recompensa cuando a dos minutos del final Camila Mansilla puso el 4 a 1 que sirvió como una buena manera de decorar el resultado.