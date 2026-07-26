Boca sufrió una goleada histórica ante Riestra y ganó Independiente

Boca tuvo un estreno para el olvido en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superado por Deportivo Riestra, que lo goleó 3-0 en el estadio Guillermo Laza gracias a una actuación contundente y una eficacia casi perfecta en la primera etapa.

El conjunto de Guillermo Duró golpeó desde el inicio y aprovechó cada error defensivo del "Xeneize". A los 6 minutos, Braian Sánchez abrió el marcador con un cabezazo tras una mala salida del arquero Álvaro Montero.

Boca intentó reaccionar con un par de aproximaciones de Kevin Zenón, pero se encontró con un seguro Ignacio Arce, que respondió cada vez que fue exigido.

A los 22 minutos llegó el segundo golpe. Tras un tiro de esquina, Riestra ganó tres veces consecutivas por arriba dentro del área y Antony Alonso empujó la pelota a la red para estirar la ventaja.

El local cerró una primera mitad perfecta a los 37 minutos con el mejor gol de la noche. Alexander Díaz encabezó un contraataque desde su propio campo, dejó rivales en el camino y definió con una exquisita vaselina por encima de Montero para decretar el 3-0.

En el complemento, Boca monopolizó la posesión de la pelota, pero nunca encontró los caminos para inquietar seriamente a Arce. El "Malevo", cómodo con la amplia diferencia, administró la ventaja sin pasar sobresaltos y hasta estuvo cerca del cuarto con un remate de Milton Céliz que controló Montero.

La única acción de cierto riesgo para el visitante llegó en tiempo de descuento, cuando Tomás Aranda ejecutó un tiro libre desde la puerta del área que se estrelló en la barrera.

Con este resultado, Boca sufrió su primera derrota desde el regreso de Arruabarrena al banco de suplentes y comenzó el Clausura con una imagen preocupante. Riestra, en cambio, consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia reciente y sumó tres puntos de oro para engrosar su promedio y la tabla anual.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Estudiantes, mientras que Deportivo Riestra visitará a Defensa y Justicia en busca de prolongar su gran comienzo de campeonato.