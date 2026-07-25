Un campeón de powerlifting con 40 años en el deporte

A punto de cumplir 61 años, Roberto Hernán Cavani Rosas es reconocido en el mundo del powerlifting por su dedicación, por su esfuerzo y por sus constante triunfos. Multicampeón nacional y con títulos a nivel internacional, el atleta se prepara para afrontar un nuevo compromiso en setiembre, cuando viaje a Córdoba para participar de un torneo Iberoamericano.

Nacido en Lima, Perú, Roberto está radicado en San Luis hace 34 años y es analista programador, pero su pasión está en los gimnasios, adonde va tres veces por semana para hacer su propia rutina basada en resistencia y fuerza, “la base del powerlftig”, según indicó.

Aunque actualmente entrena en el New Olimpic Gym, el levantador de pesas pasó por varios establecimientos de la ciudad, donde desarrolló un físico y una condición que lo pone casi siempre entre los primeros puestos en los torneos de su categoría.

También personal trainer, Cavani Rosas es empleado de una fábrica en San Luis y se hace el tiempo para dedicarse al deporte. “Desde que era un adolescente quise hacer pesas y a los 8 meses de empezar con el entrenamiento entré a mi primera competencia de fisiculturismo y luego me dediqué al powerlifting”, sostuvo.

Fue en 1994, ya en San Luis, que el peruano se inició en el deporte, con el press de banca como su especialidad. Desde entonces recorrió más de 40 años de entrenamiento y mejoras constantes.

Es el mismo tiempo que mantiene en matrimonio con su esposa, siempre en compañía con los avances y los récords, como el que batió hace pocas semanas en Morón, en Buenos Aires, que le permitió consagrarse nuevamente en la élite del deporte.