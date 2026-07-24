Estalla la Liga Sanluiseña y 13 clubes de futsal piden la intervención

Trece clubes de futsal de la ciudad de San Luis y La Punta presentaron una denuncia ante la Dirección Provincial de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas para solicitar la intervención de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Acusan a la Mesa Directiva de la entidad de haber aplicado una serie de sanciones deportivas y económicas sin respetar el estatuto ni el debido proceso.

La presentación también fue elevada al gobernador Claudio Poggi, a quien le pidieron una audiencia urgente para exponer lo que calificaron como una situación de “embargo deportivo”.

El conflicto se desató después de que la Mesa Directiva resolviera sancionar a 11 instituciones por una demora en la presentación física del Certificado de Vigencia Institucional. Según los clubes, todas tenían la documentación al día ante Personas Jurídicas.

Pese a eso, la Liga decidió aplicarle a cada una la quita de nueve puntos al inicio del torneo en todas las categorías, la prohibición de ascender durante dos años, la imposibilidad de disputar competencias nacionales y una multa de 500 mil pesos.

En la denuncia sostienen que la Mesa Directiva no tenía facultades para tomar esas medidas porque no intervino el Tribunal de Disciplina y tampoco se les permitió ejercer el derecho de defensa. Además cuestionan la forma en que se comunicaron las sanciones, a través de mensajes de WhatsApp o de manera verbal, sin que existiera una resolución escrita ni una notificación formal.

Por eso pidieron que el organismo provincial disponga una inspección o veeduría sobre la Liga, que se suspendan los efectos de las sanciones mientras dure la investigación y que, de comprobarse las irregularidades, se garantice el cumplimiento del estatuto.

La presentación fue firmada por Los Olivares, Espartanos de la Neruda Futsal, El Rosa Futsal, Los Amigos, El Verde Futsal, Club Deportivo Luz y Fuerza, Club Social y Deportivo Las Chacras Futsal, Vecinal Mutual Cultural y Deportivo La Merced, San Ignacio, Branca Futsal La Punta, Amistad Fútbol Club, Artegraf y Tunes.

En la nota dirigida al gobernador señalaron que esas 11 instituciones reúnen a más de 1200 deportistas entre infantiles, juveniles y mayores, por lo que las sanciones afectan directamente a niños, adolescentes y adultos que participan de la actividad.

Los dirigentes explicaron que antes de llegar a esta instancia se reunieron con autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia y con el vicepresidente de la Liga Sanluiseña, pero en ambos casos les respondieron que no podían intervenir en el conflicto.

Ante esa respuesta decidieron pedir la intervención del Ejecutivo provincial para que se fiscalice el procedimiento adoptado por la entidad que preside Laura Sánchez, concejal del oficialismo y presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis.

De manera simultánea los clubes presentaron un descargo ante la propia Liga en el que impugnaron y apelaron de forma colectiva las sanciones. En ese escrito remarcaron que la Comisión Directiva no tiene competencia para aplicar medidas disciplinarias, que no existe un expediente formal y que nunca fueron notificados correctamente.

Solicitaron que se deje sin efecto la aplicación de las sanciones antes del inicio del torneo y advirtieron que, si la decisión se mantiene, van a recurrir al Consejo Federal de la AFA, a la Dirección de Personas Jurídicas y a la Justicia mediante una acción de amparo.