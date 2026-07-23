Empezó el "Clausura 2026" con festejos de Argentinos y Belgrano

Argentinos Juniors jugó un gran segundo tiempo y pudo remontar para ganarle de visitante a Sarmiento por 3-2, en la primera fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026. Por su parte, Belgrano debutó con el pie derecho, al derrotar 2 a 1 a Rosario Central.

El conjunto del barrio porteño de La Paternal ganó con tantos del mediocampista Alan Lescano, el defensor Sebastián Prieto y el delantero Diego Porcel, a los 2, 12 y 45 minutos de la segunda parte. Porcel fue expulsado por sacarse la camiseta al festejar su conquista.

Por su lado, para el local habían convertido el atacante Junior Marabel, a los 30 del primer tiempo, y el central Renzo Orihuela, cuando iban 23 minutos de la segunda mitad.

Además, el conjunto que dirige el entrenador Nicolás Diez se quedó con un hombre menos poco después del gol que sentenció el resultado, ya que Porcel festejó sacándose la camiseta y ya tenía una amarilla.

La victoria permitió que el “Bicho” trepe, de forma parcial, a la segunda posición de la tabla anual, mientras que los dirigidos por Facundo Sava permanecen en la lucha por la permanencia, a 14 puntos de la zona roja en la clasificación anual y con un promedio de 0.989, el peor equipo de los que dividen por tres campañas.

Belgrano festejó con dos golazos

En un encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra, los goles del local fueron convertidos por los delanteros Nicolás "Uvita" Fernández y Francisco González Metilli, en 35 minutos del primer tiempo y 42 del segundo, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el extremo Julián Fernández, a los 32 del complemento.

Con resultado positivo, el reciente campeón del fútbol argentino vivió un momento inolvidable al poder ofrecerle la copa a su gente y en su estadio, luego de vencer a River en la final del Apertura 2026 en el recinto Mario Alberto Kempes, con un partido histórico que bordó su primera estrella.

La primera llegada fue de Rosario Central, a los siete minutos, cuando el delantero Tomás Badaloni se quedó con un pase atrás impreciso de la defensa rival y pudo encarar al arquero Manuel Vicentini, aunque su remate se fue ancho por el segundo palo.

Apenas un minuto después, un contraataque dejó mano a mano al delantero Nicolás “Uvita” Fernández, quien no pudo superar al arquero Jeremías Ledesma, que achicó y contuvo en dos tiempos.

Belgrano volvió a llegar a los 20 minutos, con un remate desde el vértice izquierdo del área del volante Franco “Mudo” Vázquez, que Ledesma pudo manotear para despejar por encima del travesaño.

El primer gol de la noche fue del último campeón del fútbol argentino, a los 35 minutos, con una excelente pared entre el “Mudo” Vázquez y el “Uvita” Fernández, que permitió que el atacante definiera de primera para el 1-0.

En siete minutos de la segunda parte, el mediocampista Vicente Pizarro recibió un pase atrás en la medialuna del área y buscó el ángulo izquierdo de Vicentini, que se estiró de gran forma para poder detener la pelota.

La visita volvió a llegar con peligro a los 23 minutos de la segunda parte, cuando el lateral Emanuel Coronel corrió en paralelo a la línea de fondo para meterse al área, con dos caños en el camino, y sacó un remate que pegó en el palo izquierdo del arquero campeón.

Cinco minutos después, Badaloni pivoteó para la llegada de Di María, que tuvo que rematar de primera desde una posición cercana al punto del penal, aunque no agarró bien una pelota que salió débil y fue despejada con la pierna izquierda por Vicentini.

Rosario Central pudo empatar el encuentro, finalmente, a los 32 minutos, con un córner en el que el defensor Gastón Ávila ganó de cabeza y permitió que Julián Fernández empujara de primera al gol.

El local volvió a ponerse en ventaja diez minutos después, mediante un excelente disparo desde afuera del área del extremo Francisco González Metilli, cuyo zurdazo entró por el palo derecho de Ledesma.