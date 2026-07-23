Dos escuelas suspendieron las clases por la falta de agua

Antes de un pronunciamiento formal del Ministerio de Educación, al menos dos escuelas de la ciudad de San Luis decidieron suspender las clases por falta de agua. La pionera fue la escuela técnica N° 9 Domingo Faustino Sarmiento del barrio El Lince que en el turno tarde del jueves decidió que los alumnos regresaran a sus casas.

Los directivos tomaron esa decisión en medio de un clima de tensión con los estudiantes que se quejaban de la negativa de algunos profesores a permitirles ir al baño ante la falta de agua. La zona sur de la ciudad fue, una vez más, uno de los segmentos más afectados por el corte total del suministro y en el edificio escolar se sintió desde temprano.

Por esa razón, los estudiantes del turno tarde no tuvieron clases y es probable que durante el viernes no haya actividades.

El mismo tono tuvo la decisión de la primaria de la escuela digital Albert Einstein, en el centro de San Luis, con un pequeño detalle: el director del establecimiento que depende de la ULP, Raúl López, envió un mensaje a los padres con un grosero error de ortografía: escribió Suspensión con c y sin la tilde.

Como sea, la primaria de la escuela céntrica no tendrá clases el viernes y se espera por la resolución que tome la secundaria, al igual que otras instituciones educativas.