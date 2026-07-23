Prevención de adicciones: cruces por una obra crucial paralizada y la falta de presupuesto

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción por unanimidad, al proyecto de la diputada Miriam Serra que impulsa la instauración de la Semana Provincial de Prevención, Concientización y Sensibilización sobre Adicciones y Consumos Problemáticos. Se realizará todos los años entre el 25 y el 31 de agosto e incluye actividades en escuelas, iluminación azul de edificios públicos y el uso del Lazo Azul como símbolo.

La iniciativa establece que el Centro de Prevención y Asistencia de Adicciones (CPAA) será la autoridad de aplicación y que la semana se incorporará al Calendario Escolar Provincial. Sin embargo, el debate en el recinto estuvo lejos de ser solo celebratorio y giró alrededor de la falta de ejecución presupuestaria y del estado de las obras en materia de adicciones.

La que puso el foco fue la opositora María José Zanglá. Si bien acompañó la iniciativa, sostuvo que es "poco y nada" frente a la dimensión del problema. Apuntó directo a la gestión y denunció una subejecución del 61% en los fondos destinados a combatir el consumo problemático en 2025.

El punto más duro fue sobre el Centro de Deshabituación de La Toma. "Cuando Alberto Rodríguez Saá entregó el gobierno, la construcción tenía un avance del 80% y al día de la fecha no está en marcha", cuestionó Zanglá. Para la legisladora, el gobierno de Claudio Poggi recibió una obra prácticamente terminada y no la puso en funcionamiento.

A su crítica se sumó Silvia Sosa Araujo. Marcó que el proyecto aprobado "no prevé ninguna partida presupuestaria, por lo que queda solo en una intención". También sostuvo que "solamente una semana en el calendario" para hablar del tema "no es suficiente". Sobre La Toma, aseguró que la obra "fue paralizada por un amparo que presentó Claudio Poggi".

Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo defendió la gestión y explicó que el centro de La Toma era una obra con fondos nacionales. Dijo que la primera licitación quedó desierta "porque los recursos que asignaba Nación eran pequeños para la dimensión de obra que se trataba" y que por eso quedó paralizada en la gestión anterior. Aclaró que la provincia la reactivó "con fondos propios" y que está "próxima a finalizarse".

Quien también tomó la palabra fue Lucas Caymes que se mostró preocupado por la situación actual y en ese sentido fue contundente: "Sabemos que la problemática de adicciones es cada vez más grande, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. A nivel provincial es escandaloso".

Caymes planteó que el problema "se ha escapado" y que hoy no hay contención. "No hay contención para la familia, no hay contención de trabajo, no hay contención de ningún tipo y esto se ve en la calle de manera permanente en San Luis", expresó. Y cerró con un pedido de acuerdo: "Entendemos que las diferencias no deben ser políticas. Acá tiene que haber un trabajo en el cual podamos articular políticas de Estado a mediano y largo plazo para mitigar esta problemática".

Tras casi una hora y media de cruces, el proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado.

QUÉ ESTABLECE LA LEY APROBADA

1. Nombre y fecha

Se instituye la "Semana Provincial de Prevención, Concientización y Sensibilización sobre Adicciones y Consumos Problemáticos".

Se realizará todos los años entre el 25 y el 31 de agosto. El cierre será el 31/08, en coincidencia con el Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis.

2. Objetivos

Promover la prevención, la sensibilización y generar espacios de información, reflexión y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

Involucrar a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y a la comunidad en general.

3. Autoridad de Aplicación

El Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones - CPAA, dependiente del Ministerio de Salud.

Tendrá a cargo organizar campañas de difusión, jornadas, charlas, talleres y otras actividades de concientización.

4. Ámbito Educativo

La Semana se incorpora al Calendario Escolar Provincial.

El objetivo es fomentar acciones de prevención y educación en todos los establecimientos educativos.

5. Adhesión Municipal

Se invita a los municipios de toda la provincia a adherir a la iniciativa y replicar las actividades.

6. Símbolos de la campaña

- Iluminación azul de edificios públicos y espacios institucionales durante esa semana.

- Lazo Azul como símbolo de prevención, acompañamiento y concientización sobre adicciones.

7. Presupuesto

El proyecto aprobado no contempla una partida presupuestaria específica. Fue uno de los puntos cuestionados por la oposición en el debate.