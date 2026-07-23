Una chica de San Luis y su desesperanza: "La gente está seca, los clientes no existen"

Una tras otra, las manifestaciones en redes sociales sobre el difícil momento que vive la provincia en materia económica se replican con un agravante: cada vez son más las personas jóvenes que se ven desesperanzadas, cuando no agobiadas. El caso viral más reciente es el de Agustina Garro, una chica que subió un video en el que mostró su caso, que es el de muchos: “Ya no sé qué hacer”.

La joven se definió como estudiante y aclaró que vive con sus padres, por lo que no paga alquiler ni tiene gastos más allá de los propios. Sin embargo, es vendedora de una línea de productos cosméticos y durante todo julio no pudo concretar ni una sola operación.

“Tengo que hacer malabares para vender, la gente está seca, los clientes directamente no existen. Y eso que probé de todo: promociones, ofertas y no hay caso”, describió Agustina su duro presente.



La joven emprendedora dijo que sus productos son muy baratos y que en algunos casos tienen hasta un 40 por ciento de descuento. “Así y todo no puedo vender”, señaló Garro, quien dijo que entró en una “crisis total”, sobre todo cuando presentó currículums en diversas empresas y comprobó que no hay trabajo.

“Es todo un desastre. A nivel país está muy complicado, pero en San Luis está peor”, mostró su angustia la chica en un posteo que se llenó de comentarios de manera inmediata. Respecto a las ventas dijo que el verano fue “un horror” pero que en los meses siguiente repuntaron un poco hasta que volvieron a caer a mitad de año.

Para finalizar, Agustina describió la situación general con una desesperanza abrumadora: “Emprendes, te lo metes en culo; tirás currículum, te lo metes en el culo; trato de mantener la mentalidad positiva, te la metes en el culo”.

“Estoy totalmente desesperanza –concluyó- y no quiero pensar la gente que tiene que pagar un montón de cosas y no le alcanza”.