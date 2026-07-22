La Cooperativa de Agua de El Trapiche rechazó las acusaciones de San Luis Agua

Los directivos de la Cooperativa de Agua de El Trapiche rechazaron categóricamente las acusaciones del gobierno provincial, a través de San Luis, Agua, que los apuntó como responsables de la rotura del caño del Acueducto La Florida –Los Puquios y que, como consecuencia de ello, interrumpirá (por 96 horas) el abastecimiento de agua cruda a las plantas potabilizadoras de San Luis, Juana Koslay y La Punta.

Apenas se conoció lo informado por el gobierno, las autoridades de la entidad de El Trapiche decidieron salir al cruce y, entre las acciones que desplegaron, enviaron un comunicado a todos los vecinos apelando a los grupos de WhatsApp y las redes sociales.

Enfáticamente señalan que la planimetría entregada por San Luis Agua para la realización de los trabajos que se realizaban este miércoles “difieren de la realidad”, lo que “volvió inevitable el contacto con la maquinaria” que dañó el ducto.

El descargo de la cooperativa

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de El Trapiche SL Ltda.

Realiza un descargo formal ante acusaciones públicas y rotura accidental de acueducto por discrepancia en profundidad técnica (CDE. RESOLUCIÓN Nº 8080-S.L.A.-2026).

Nos dirigimos a la comunidad toda con el propósito de presentar un descargo formal respecto a los hechos acontecidos el día de hoy en la obra ubicada en la intersección de la Ruta Nº 9 y Nº 39, y en respuesta directa a las declaraciones públicas emitidas por el organismo de San Luis que señala erróneamente a nuestra cooperativa como responsable negligente de la rotura del acueducto Río Grande - Los Puquios.

Deseamos exponer y rechazar categóricamente dichas acusaciones basándonos en los siguientes puntos técnicos y legales:

Falta de correspondencia con la Resolución Oficial:

De acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 8080-S.L.A.-2026 emitida por San Luis Agua (que se adjunta a la presente), se especifica de manera taxativa que el acueducto entubado de diámetro de 1.000 mm debe encontrarse a una profundidad de 2,5 metros. Realidad constatada en obra.

Mientras nuestra maquinaria realizaba excavaciones autorizadas en la zona, el caño del acueducto fue alcanzado debido a que no se encuentra enterrado a la profundidad técnica declarada por su institución. La infraestructura se hallaba a una cota notablemente inferior (más superficial) de los 2,5 metros reglamentarios, lo que volvió inevitable el contacto con la maquinaria.

Daño reputacional infundado:

Lamentamos profundamente que San Luis Agua haya optado por difundir información apresurada en los medios públicos, exponiendo a nuestra cooperativa como culpable de un incidente que fue provocado por un vicio oculto y un error de instalación o mantenimiento de la propia red de agua de la provincia.

Por lo expuesto, solicitamos formalmente: Que el área técnica de San Luis Agua proceda a verificar y rectificar las mediciones de profundidad reales del acueducto en el tramo afectado. El cese inmediato de los señalamientos públicos en contra de nuestra institución. Una aclaración o derecho a réplica en los mismos.

Lamentamos profundamente como institución que esto esté pasando.

Con respecto al Agua Potable de El Trapiche, el servicio es normal.

Rivas Sandra Susana

Presidente de Consejo”