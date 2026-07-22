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Conflicto social

Denuncian que el Gobierno nacional dejará de pagar el programa Volver al Trabajo en agosto

Organizaciones sociales advirtieron que unos 5.000 beneficiarios de San Luis perderán el aporte de $78.000 mensuales.

Por redacción
| Hace 3 horas

Organizaciones sociales de San Luis denunciaron este miércoles que el Gobierno nacional dejará de abonar, desde agosto, el programa Volver al Trabajo, una medida que, según afirmaron, afectará a alrededor de 5.000 beneficiarios en la provincia y retirará de la economía local unos 400 millones de pesos mensuales.

 

La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa encabezada por integrantes de distintas organizaciones, entre ellas la Corriente Clasista Combativa (CCC). Cecilia Betervide explicó que, si bien no existen cifras oficiales, estiman que cerca de 900.000 personas dejarán de percibir el beneficio en todo el país.

 

"Los afectados no son solamente quienes dejan de cobrar el programa, sino toda la economía de San Luis", sostuvo. Según indicó, los 78.000 pesos que recibe cada beneficiario se destinan principalmente a consumos básicos, como alimentos, garrafas, transporte y compras en comercios de cercanía.

 

Beterbide recordó que el Gobierno nacional había anunciado en marzo la eliminación del programa y su reemplazo por capacitaciones laborales a través de vouchers educativos. Sin embargo, cuestionó la eficacia de esa modalidad al señalar que "no cumple con el objetivo de facilitar la inserción laboral", especialmente en un contexto de pérdida de puestos de trabajo y cierre de comercios y empresas.

 

Además, explicó que una medida cautelar había obligado al Estado a continuar con los pagos tras una presentación judicial realizada en abril. No obstante, señaló que la semana pasada la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto esa resolución, por lo que el Gobierno ya no tiene obligación de mantener el beneficio.

 

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