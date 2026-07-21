Descarrilaron doce vagones de un tren cargado con carbón

Doce vagones de una formación ferroviaria perteneciente a Trenes Argentinos-, descarrilaron este martes, alrededor de las 18:00, a unos 5 kilómetros al oeste de Nueva Escocia.

El tren transportaba carbón y se desplazaba desde Mendoza a Justo Daract.

Los organismos oficiales indicaron que no hubo personas heridas y que solo se registraron daños materiales tras el siniestro.

En el siniestro intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 29° de Villa Mercedes. También trabajaron equipos y maquinarias especializadas para restablecer la circulación ferroviaria.