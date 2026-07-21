Dos detenidos y armas secuestradas tras una balacera en el barrio República

La Policía de San Luis realizó este martes una serie de allanamientos en el barrio República que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de armas de fuego, municiones y teléfonos celulares, en el marco de una causa por presunto abuso de arma de fuego y portación ilegal.



Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantía 1, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada, con intervención de la Fiscalía de Instrucción 1.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien relató que el pasado 16 de julio se encontraba en su vivienda junto a su familia cuando uno de sus hijos llegó corriendo, perseguido por cuatro hombres, algunos de ellos armados con palos. Minutos después, según su declaración, una motocicleta roja pasó frente a la casa y el acompañante efectuó entre cinco y seis disparos contra la vivienda.

Durante la inspección realizada por personal policial se constataron dos impactos de proyectil en una columna ubicada junto al ingreso del domicilio. Los peritos de Policía Científica realizaron fotografías y tomaron muestras para determinar la presencia de restos de pólvora y plomo.

De acuerdo con la investigación, las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas permitieron reconstruir parte de la secuencia. En ellas se observa el paso de la motocicleta señalada por la denunciante y, posteriormente, a uno de los hijos de Rosales persiguiendo el rodado mientras realizaba disparos con un arma de fuego.

Los investigadores indicaron que el conflicto tendría como trasfondo una disputa de vieja data entre integrantes de las familias Cuello y Suárez, quienes habrían protagonizado enfrentamientos anteriores con armas de fuego y armas blancas.

En otro episodio registrado horas después del ataque, una mujer volvió a denunciar disparos contra la misma vivienda. Cuando la Policía inspeccionó la zona encontró doce vainas servidas sobre la carpeta asfáltica, a unos cincuenta metros del domicilio.

Como resultado de los allanamientos, en una vivienda de la manzana 700 del barrio República secuestraron una tumbera de fabricación casera, cuatro cartuchos —tres antitumulto y uno de propósito general— y un teléfono celular.

En otro domicilio de la manzana 701 incautaron un revólver calibre 22 marca Bagual, que tenía dos municiones sin percutar en el tambor, además de otro teléfono celular.

Durante uno de los procedimientos también intervino personal de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, que secuestró dos plantines de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

En el marco de la causa fueron detenidos José Ramón Suárez y Exequiel Maximiliano Cuello, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.