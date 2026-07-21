Los hermanos Huetagoyena, camino al juicio por una saga de robos en El Trapiche

La serie de robos que durante tres días mantuvo en vilo a los vecinos de El Trapiche ya tiene destino judicial. El Juzgado de Garantía 3 resolvió elevar a juicio la causa contra los hermanos Julián Job y Samuel Ismael Huetagoyena, acusados de protagonizar una sucesión de golpes contra comercios y una vivienda de la localidad, además de enfrentarse con la Policía durante su detención y en la comisaría.

La Fiscalía sostiene que todo comenzó entre el 26 y el 28 de agosto de 2025. El primer blanco fue un comercio de la localidad. De acuerdo con la investigación, los hermanos rompieron las bisagras de la puerta de ingreso para llevarse bebidas, fiambres, cuchillos, un parlante y otros productos. Parte del botín apareció poco después durante un rastrillaje policial.

Pero ese habría sido apenas el inicio.

Dos días más tarde, la investigación los ubica nuevamente en acción. Esta vez, el objetivo fue un autoservicio. La acusación describe que rompieron una ventana, forzaron las rejas y vaciaron el local de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, cigarrillos, golosinas, fiambres y artículos de higiene. Varios de esos elementos fueron recuperados horas después durante un allanamiento en la vivienda de los imputados.

La misma jornada, siempre según la hipótesis fiscal, habrían ingresado a una casa tras violentar uno de sus accesos. Del lugar desaparecieron un televisor, una motosierra, una garrafa, herramientas, prendas de vestir y otros objetos de valor. Una parte de esos bienes también fue secuestrada por los investigadores.

La causa no termina en los robos. Los hermanos también llegarán al debate oral acusados de dos hechos de resistencia a la autoridad. El primero ocurrió durante el allanamiento que terminó con su detención. Según la Fiscalía, intentaron irrumpir en el domicilio mientras trabajaba la Policía, empujaron a los efectivos e insultaron al personal para impedir el procedimiento.

Horas más tarde, ya alojados en la comisaría, protagonizaron un nuevo incidente. La investigación sostiene que salieron de la celda cuando una puerta quedó abierta, comenzaron a patear otra de las puertas del edificio y debieron ser reducidos por los policías.

Con la investigación concluida, el juez de Garantía Marcos Flores Leyes admitió la acusación presentada por las fiscales Linda Maluf y Roxana Alcaraz, aceptó las pruebas ofrecidas y ordenó la elevación de la causa a juicio. La defensa estuvo a cargo de la defensora oficial Cecilia Cabello.

Ahora será el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial el que deberá fijar la fecha del debate oral, donde los hermanos Huetagoyena enfrentarán una acusación por la que la Fiscalía pidió seis años de prisión.