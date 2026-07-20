"En cáncer un mes es una eternidad": María Celeste Domínguez denuncia demoras de 27 días

La actriz y escritora puntana María Celeste Domínguez denunció demoras de casi un mes para obtener resultados de análisis de sangre en el Centro Oncológico Integral de San Luis y en el Laboratorio del Hospital San Luis, ex Policlínico Regional. Según su expresó, el problema afecta directamente a pacientes oncológicos que necesitan controles urgentes.

"¿De qué sirve que te den un resultado de análisis más de 20 días después de haberte hecho la extracción?", se preguntó. Y agregó el otro cuello de botella: "previo a haber esperado 7 días para que te hagan la extracción porque no sacan sangre en el día que lo solicita el doctor". En total, 27 días entre el pedido médico y el resultado.

Para una paciente con cáncer en sangre, ese tiempo es crítico. "Un médico necesita saber cómo está la sangre HOY, no MAÑANA, ¡¡¡NO EL MES QUE VIENE!!! Porque UN MES DESPUÉS todo está peor que lo que dijo aquella muestra", expresó con bronca.

Contó que estudios de Inmunoglobulinas y Vitamina D que antes tardaban 7 a 10 días, ahora superan los 20 días. Eso la obligó a cambiar su turno con la oncóloga: "Ya cambié mi turno... ¿Tendré que seguir postergando mi salud?".

La denuncia apunta también al trato. "Laboratorio del Hospital San Luis son un mamarracho vergonzoso. Ven tubitos con sangre roja, no seres humanos enfermos con cáncer", dijo. Y cuestionó: "gente con guardapolvos blancos, microscopios en desuso y bolsillos con aumentos".

María Celeste Domínguez es conocida por su trabajo en teatro y por su escritura minuciosa y poética. Hoy usa esa misma voz para visibilizar lo que miles de pacientes callan: la espera en el sistema público puede significar empeorar.