La imaginación y la concreción de otros mundos posibles

Cuando hace ocho meses los responsables del “Portal 271” anunciaron el cierre temporal del espacio cultural, tenían la certeza de que el regreso sería pronto y mejorado. En aquel final de noviembre del año pasado la despedida fue con un festival llamado “Hasta luego”, que desde nombre exhibía la promesa del retorno.

Luego de mucho trabajo, mucho entusiasmo y sobre todo mucho amor, Nicolás Sánchez Harriet y Gabriel Rodríguez, los dos gerenciadores del espacio, demuestran su entusiasmo por la reapertura, que tendrá forma de festival. La cuarta edición de “Alrededor de un equinoccio” es la manera de celebrar al espacio que tendrá nuevo nombre, reducido a solamente a “El Portal”.

Del 22 al 26 de julio, el encuentro teatral convocará a artistas de toda la región y de todas las ramas detrás del especial significado que es la reunión alrededor de la creación. La nueva dirección del sitio cultural es León Guillet 1266, entre Amaro Galán y Granaderos Puntanos, en Villa Mercedes, y la apertura será el miércoles 22 de julio a las 20 con un varieté que reunirá a la actriz Marilina Amaya, las músicas Amancay Ávila y Cristina Paredes acompañadas por Darío Villegas, las bailarinas Eugenia Ávila y Candela Lucero, los poetas Lucio Pierini y Nancy Toselli, la artista visual Cali Ferreyra y el coro Chachao.

“Estamos profundamente emocionados y entusiasmados de poder concretar el sueño de darle continuidad a Portal Centro Cultural”, dijo Sánchez Harriet, quien agregó que la reapertura no es solo la inauguración de un edificio, sino “volver a abrir un espacio de encuentro, de creación y de comunidad”.

Desde los comienzos de “El Portal”, Sánchez Harriet y Rodríguez consideran su espacio como “un semillero de artistas, un lugar donde muchos encuentran la posibilidad de dar sus primeros pasos, de experimentar, crecer y compartir su trabajo”. De allí la alegría por estar una vez más en funcionamiento.

La convicción de que el arte “es un bálsamo” sostiene a la dupla y a sus seguidores, con quienes “nos imaginamos otros mundos posibles”. “No son tiempos sencillos para la cultura independiente –dijo Nicolás-, pero cuando una comunidad decide sostener sus espacios culturales, está invirtiendo en su identidad”.

Que “Alrededor de un equinoccio” sea el festival de reapertura no significa que pierda su condición de itinerante, por lo que hasta el domingo repartirá funciones y actividades por varios sitios de Villa Mercedes. El jueves 23, por caso, continuará en el Colegio de Arquitectos, con el ensayo abierto "Las cuatro estaciones de Vivaldi", un work in progress del grupo Descalzos Artes Escénicas, que comenzará a las 19.

El viernes a las 16 un seminario intensivo de actuación llamado "El tiempo del cuerpo", a cargo de Agustín Daguerre y Andrea Cortez, regresará a El Portal y a las 20 en Briznal tendrá lugar la presentación del libro de Eugenia Hadandoniou, una reconocida dramaturga villamercedina radicada hace mucho tiempo en Córdoba.

De vuelta al nuevo espacio de “El Portal”, el sábado 25, de 15 a 18, el taller intensivo de dramaturgia "Yo soy este jardín (Principios y finales)", coordinado por Eugenia, iniciará una jornada que terminará a las 21:30 con la función de "Las plantas", una multipremiada obra proveniente de Mendoza.

El cierre del festival será el domingo a las 18 con la presentación de "Chusmas" en “El Portal” y a las 20:30 hs en La Oveja Negra Teatro subirá el work in progress de "Venecia", donde el público podrá presenciar escenas en proceso de creación y, al final, participar de una charla abierta con el equipo artístico sobre el proceso creativo de la obra.