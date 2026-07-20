Se acabó la alegría que, por un instante, abrazó a toda la Argentina. Se apagaron las sonrisas, los abrazos con desconocidos que parecían hermanos, las calles llenas de esperanza y ese orgullo inmenso que nos hacía sentir invencibles.

Hoy vuelve el silencio. Ese silencio que duele. El murmullo del hambre, de la impotencia y de la desigualdad. El de millones de argentinos que cada mañana se levantan sin saber cómo llegarán al final del día, pero que, aun así, siguen de pie. Porque si hay un pueblo que sabe resistir, es el nuestro.

¿Quién podría venir a enseñarnos lo que es sufrir? ¿Quién podría explicarnos lo que significa perder, caer y volver a levantarse? Somos hijos de una historia marcada por luchas, crisis y sacrificios, pero también por la dignidad de no bajar nunca los brazos.

Hay un gesto que jamás deberíamos olvidar.

La Selección Argentina no solo nos regaló fútbol. Nos recordó quiénes somos. Nos unió bajo una misma bandera y, con un profundo sentimiento patriótico, volvió a poner la causa Malvinas frente a los ojos del mundo. Se estima que entre 300 y 500 millones de personas vieron el cartel exhibido. Para muchos fue un símbolo; para otros, un acto de profundo amor por la patria.

¿Existe un acto de diplomacia pública más poderoso que el de una Selección que llevó la causa Malvinas al mundo entero?

Por eso, más allá de cualquier resultado deportivo, a ellos les debemos respeto y gratitud. Porque entendieron que vestir la camiseta argentina también significa honrar nuestra historia, a nuestros héroes y a las causas que forman parte de nuestra identidad nacional.

La alegría de un campeonato puede terminar. Pero el amor por la Argentina, la memoria de nuestros héroes y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas deben permanecer vivos para siempre.

Honor y gloria a nuestra Selección Argentina. Honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas. Porque hay alegrías que pasan, pero la Patria permanece.