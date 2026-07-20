Las clases empiezan con llovizna y frío, como festejo español

Preciptaciones de diversa intensidad y frío generalizado vivirá la provincia durante la semana de regreso a las clases en las escuelas. Cielos nublados, lloviznas y temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados marcan el retorno y la segunda quincena de julio.

El lunes el cielo permanecerá nublado, con presencia de bancos de niebla y lloviznas intermitentes que se extenderán por todo el territorio. La máxima será de 13 grados y habrá vientos del sureste. Para el martes se espera poco cambio de las temperaturas aunque los soplidos serán más fuertes y desde el norte.

La mitad de la semana tendrá un leve ascenso de las temperaturas y el cielo se empezará a despoblar, aunque seguirá frío, con mínima de 4 grados y máximas de 12.

En tanto que para el jueves 23 habrá otro leve aumento de las temperaturas máximas, que llegarán a 14 grados, con las mínimas cercanas a los 2.