Vecinos del barrio 800 Viviendas Sur están sin agua y cuestionan la falta de respuestas

La falta de agua potable volvió a generar malestar entre los vecinos del barrio 800 Viviendas Sur, en la ciudad de San Luis. Los habitantes aseguran que desde hace varios días una importante cantidad de viviendas permanece sin suministro y que, pese a los reiterados reclamos, todavía no reciben una solución.

Según los testimonios , el inconveniente afecta a gran parte del barrio. "La mayoría no está teniendo agua. Algunas casas tienen y otras no, pero el problema es generalizado", relató uno de los vecinos.

La principal queja apunta a la falta de respuestas claras sobre quién debe hacerse cargo del problema. De acuerdo con los vecinos, cuando realizan el reclamo ante SERBA les responden que el barrio se encuentra "en garantía" y que deben dirigirse al obrador de la empresa que ejecutó la obra.

Sin embargo, una conversación mantenida con el canal de atención de la Municipalidad de San Luis muestra otra respuesta. Allí se informa que el reclamo fue derivado a SERBA, que la cooperativa aseguró no haber detectado roturas ni inconvenientes similares y que, como alternativa, los vecinos también deberían comunicarse con San Luis Agua, organismo que administra el suministro en ese sector junto con la empresa que construyó el barrio.

La respuesta no conformó a los damnificados, quienes consideran que los organismos involucrados se trasladan mutuamente la responsabilidad mientras el problema persiste.

Mientras tanto, los reclamos continúan sumándose y los habitantes del barrio 800 Viviendas Sur esperan que alguno de los organismos involucrados determine el origen de la falla y restablezca el servicio de manera definitiva.