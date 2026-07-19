Murió Raúl Ochoa, uno de los últimos canillitas de la ciudad

Desde su kiosco de revistas ubicado al frente de la plaza Pringles, Raúl Ochoa veía pasar a miles de puntanos todos los días. Con algunos conversaba largamente, mientras vendía revistas, libros y golosinas y miraba un pequeño televisor que se había instalado en su garita, que con el tiempo pasó a ser su casa.

Callado, sencillo, humilde, Ochoa fue uno de los últimos puesteros que mantenían el oficio de vendedor de revistas con quiosco naranja. Estaba ubicado en un punto estratégico de la ciudad, por calle Pringles, en las puertas mismas de un hipermercado. Cualquiera que saliera de comprar se encontraba con sus revistas, la edición papel de El Diario de la República y, sobre todo, si figura, sentada entre noticias e historias.

Internado desde hace varios en el hospital Raúl Carrillo por una afección, Raúl falleció la tarde del sábado 18 de julio y generó de inmediato la reacción de todos sus conocidos, que eran muchos, como corresponde a un hombre que formó parte del paisaje ineludible del microcentro de la ciudad.

Raúl compró el quiosco hace más de 40 años, cuando dejó de trabajar en la distribuidora de revistas, a la que entró muy joven. “Pude comprar este quiosco al que le he dado la vida, pero también al que le debo todo”, dijo en una entrevista televisiva que le hicieron hace algunos años.

Gracias a su trabajo, el hombre se hizo una casa, crió a sus hijas, les brindó la posibilidad de estudiar y en los últimos años disfrutó de sus nietos y su bisnieto.

Apasionado del fútbol, el canillita se hizo un tiempo para permanecer siempre ligado al fútbol infantil de la ciudad, incluso llegó a dirigir un equipo en Salinas del Bebedero.

Sus restos serán velados en Previsora San Luis, de Alberdi 517 hasta las 13 y posteriormente será trasladado al Cementerio Jardín del Recuerdo, sobre la Ruta 146.