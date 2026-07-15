"El silencio también es una decisión": reclamo por el fin de Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional confirmó la eliminación definitiva del programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo, a partir de agosto de 2026. La medida deja sin la prestación mensual de 78 mil pesos a miles de beneficiarios en la capital puntana y en toda la provincia.

La medida cayó como un baldazo de agua fría en cientos de hogares que usaban ese ingreso, aunque insuficiente, para llegar a fin de mes. Ante el anuncio, comenzaron a multiplicarse los reclamos y las voces de preocupación.

Una de ellas es la de Ivana Fernández Suárez, vecina de la ciudad de San Luis, que expresó su postura en un video que subió a las redes sociales y en el que, sin mencionarlo directamente, hace referencia al gobernador Claudio Poggi. Lo cuestiona por no defender los intereses de San Luis.

"Cuando miles de familias puntanas pierden un ingreso, aunque sea insuficiente, quienes fueron elegidos para gobernar no deberían mirar para otro lado. Más allá de las diferencias políticas, es momento de acompañar a la gente, escuchar sus reclamos y defender los intereses de San Luis ante el Gobierno nacional", dijo.

Para Ivana y para muchas familias, el recorte no es solo un número. "Es la comida, los remedios, el colectivo. Es un ingreso que sostenía changas, cooperativas y tareas comunitarias en los barrios".

Con la eliminación del programa, el desafío ahora pasa por los gobiernos provinciales y municipales. Los vecinos piden que no se mire para otro lado y que se gestionen alternativas ante Nación para sostener a quienes quedan sin ningún tipo de contención.

Porque como dijo Ivana: “El silencio también es una decisión”.