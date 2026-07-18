Más familiares a la función pública; ahora, los comunicadores

El ingreso desmesurado de parientes de funcionarios poggista al Gobierno provincial no tiene freno y a medida que avanza el Mundial se conocen más designaciones que quedan tapadas por el fervor futbolístico. En las últimas horas, el Boletín Oficial informó más contrataciones, con sueldos muy altos y cargos jerárquicos.

En esta tirada, los más beneficiados fueron los funcionarios que trabajan en las áreas cercanas a las oficinas de prensa y difusión del Gobierno, una manera de premiar el esfuerzo por comunicar logros inexistentes de la gestión.

El más notorio de los ingresos fue el de Alhue Tomás Nieto, hijo de Sergio Nieto, el camarógrafo que mejor conoce al gobernador Claudio Poggi, y de Karina Mantelli, la abogada que dirige el Servicio Penitenciario Provincial. El joven será el Jefe de Área de Coordinación Operativa del Trinquete Modelo y del Velódromo, ambos predios ubicados en el Parque Cuarto Centenario, en el sur de la ciudad.

El decreto de designación de Nieto está firmado por la secretaria de Deportes Adelaida Muñiz, quien conoce al detalle las prácticas de introducir familiares a las esferas estatales. En la semana se conoció que la funcionaria tiene cuatro hermanos con jugosos puestos en diversas áreas del Gobierno, con sus cuantiosos sueldos.

Para algunos fue sorpresiva también el decreto que designa a Roxana Elisabeth Escalante como directora de Actividades Oficiales dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Escalante es nada más y nada menos que la esposa de Diego Masci, un cada vez más expuesto funcionario que dejó la Secretaría de Comunicación con su desaparición aunque sigue en un difuso puesto de asesor del gobernador Poggi. Como Nieto, el comunicador que supo ser un paladín de la ética pública conoce en detalle al primer mandatario.

Responde, a veces, al Héctor Suárez, otro comunicador cercano al poggismo que obtiene un sueldo estatal y cuya función no es del todo clara. En los últimos meses, hizo unos separados mundialistas para San Luis Más con datos y anécdotas de la historia de la compentecia, en su mayoría archiconocidas por el público seguidor.

Para no quedar afuera de la práctica tan común de comunicadores con puestos en el Estado y extensión a familiares, Suárez tiene a su esposa y a una de sus hijas con cargos en el Gobierno Provincial.

Escalante fue parte de la Dirección de Protocolo y en el nuevo organigrama escaló en jerarquía. Fue una de las beneficiadas con la modificación de la estructura gubernamental que el gobernador Poggi anunció meses atrás para achicar gastos, pero que no cambió sustancialmente ni los sueldos ni la cantidad de cargos. De hecho, parece claro que la intención real del primer mandatario fue deshacerse de los funcionarios que respondían a Adolfo Rodríguez Saá, los únicos eyectados de la adminstración.