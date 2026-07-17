Una mutual le niega la medicación a una nena de 3 años y peligra su vida

Una desesperante situación atraviesa una familia de San Luis. Una niña de apenas 3 años, que se encuentra con internación domiciliaria debido a un gravísimo cuadro de salud, se quedó sin la medicación vital para frenar sus convulsiones debido a que su mutual decidió desautorizar el suministro. La situación es de extrema gravedad, ya que el tratamiento médico se agotó y la vida de la menor corre riesgo inminente.



Ante la falta de respuestas de la obra social Sancor Salud, la abogada de la familia, Susana Placidi, interpuso un amparo ante el Juzgado Federal de San Luis. El juez interviniente, Juan Esteban Maqueda, dictó una medida cautelar ordenando de manera inmediata la cobertura del fármaco. Sin embargo, y a pesar de haber sido notificada formalmente con habilitación de día y hora, la empresa de medicina privada continúa incumpliendo la orden judicial.



La pequeña nació prematura, a las 32 semanas de gestación, requiriendo asistencia respiratoria y permaneciendo 45 días internada en neonatología. Actualmente presenta un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva (tetraparesia espástica), síndrome de West, trastorno de movilidad en la marcha y convulsiones.



Debido a estas patologías de origen neurológico, carece de sostén en su columna, presenta alteraciones en la tonicidad, dificultades para controlar los movimientos de su cabeza y se alimenta mediante un botón gástrico, dependiendo además de oxígeno y terapias respiratorias permanentes.



El detonante de la crisis actual ocurrió cuando los médicos solicitaron un aumento en la dosis de Convupidiol, el anticonvulsivante que la niña toma para controlar las sucesivas crisis diarias.



Sancor Salud rechazó la autorización y mantiene el trámite trabado desde hace más de un mes en su sede de Buenos Aires. Al no contar con el sustento económico para adquirir un medicamento de tan alto costo, la familia se encuentra desesperada en las puertas de la sede local, mientras recurre a la difusión pública con la esperanza de apelar a la solidaridad de quien pueda facilitar la medicación de manera urgente.

