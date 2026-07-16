Familias en Fraga denuncian que viven sin luz y sin agua por culpa del intendente

El sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla para los vecinos del barrio "27 Perlas", en Fraga. Hace casi dos años que viven en lotes que compraron de forma privada al propio intendente de la localidad, Gastón "Colorado" Argenio, con la promesa de que al mudarse iban a contar con los servicios de luz y agua. Hoy aseguran que nada de eso se cumplió y que la decepción ya no tiene consuelo.

"Somos una familia de un enfermero y una profesora de lengua que apostamos a vivir en un pueblo impulsados por la fe y por un cambio de vida. Tenemos amigos en la parroquia del pueblo. Pero vivimos a oscuras", relataron. La falta de energía eléctrica adecuada hace que ni siquiera puedan garantizar la higiene de los menores de edad. Las noches se pasan con velas, alargues y mucha incertidumbre.

El reclamo no es nuevo. Hace tiempo que los vecinos golpean puertas. Fueron a Terrazas del Portezuelo en busca de ayuda y no obtuvieron respuestas. El intendente, dicen, nunca se hizo presente ni mostró interés por saber cómo viven.

Para intentar destrabar la situación, los vecinos del barrio “27 Perlas” llegaron a una mediación en el Juzgado de Paz de la ciudad de San Luis. En ese acuerdo, firmado por las partes, el intendente se comprometió a realizar la obra de infraestructura necesaria: 90 metros de línea de media tensión urbana y la instalación de un centro de transformación. El plazo que se fijó fue de 3 meses. Ese plazo venció el pasado 8 de enero y la obra nunca se hizo.

"Al día de hoy el intendente Argenio está estafando a los vecinos que confiamos en su palabra, ya sea en lo moral porque creímos cuando nos prometió que iba a hacer las obras, como en su palabra legal, porque al día de hoy está faltando a la ley al no cumplir con lo pactado ante un juez de paz", manifiestan con bronca.

La indignación crece porque, según denuncian los propios vecinos, mientras la luz no llega al barrio, el jefe comunal habría adquirido una camioneta 0km. Esa situación terminó de quebrar la confianza. Sienten que hubo una doble estafa. Una en lo humano, por haberles vendido la ilusión de un hogar digno, y otra en lo legal, por desconocer un acuerdo judicial.

Los vecinos aseguran que están agotados. Que ya no saben a quién recurrir. La falta de luz y agua no solo afecta su economía, también su salud y la de sus hijos. Lo que debía ser el inicio de una vida tranquila en el pueblo, apoyados por la comunidad de la parroquia de Fraga, hoy es una lucha diaria para conseguir lo más básico.

Por eso decidieron hacer público su reclamo. Piden que el gobierno provincial y los organismos de control intervengan. No quieren promesas nuevas. Quieren que se cumpla lo que ya se firmó ante la justicia.

"Ya no sabemos qué más hacer", repiten. En el barrio 27 Perlas las noches siguen siendo largas, oscuras, y llenas de preguntas sin respuesta.