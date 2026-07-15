Trabajar de Uber costará más de 2,5 millones al año: harán un bocinazo

La tensión por el futuro de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Villa Mercedes escaló esta semana. Por un lado, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que regula Uber y otras plataformas. Por el otro, choferes y usuarios convocaron a un "bocinazo" para este viernes 17 de julio de 2026, de 10:00 a 10:30 frente a la Municipalidad, bajo la consigna "Sí a Uber, no a la regulación".

La protesta fue convocada por choferes, usuarios, estudiantes y familias. Piden poder participar en auto, moto u otros medios. El principal reclamo apunta a las nuevas exigencias de la norma: límites de antigüedad para los vehículos y seguros específicos. Argumentan que son trabas burocráticas que ponen en riesgo fuentes de trabajo.

En paralelo, se viralizó un video del joven dirigente y empresario Valentino Cometto que encendió aún más el debate. Parado frente al edificio del Concejo Deliberante con un pizarrón, Cometto desglosó uno por uno los costos que implicaría cumplir con la ordenanza.

Según sus cálculos, para empezar a trabajar como Uber se necesitarían $360.000. Detalló que hay que recategorizar el carnet a tipo D, con tasas, sellado y CENAT por $27.000. Sumó un psicodiagnóstico de $20.000 y ser mayor de 21 años. También mencionó libreta sanitaria por $8.000, psicofísico de $14.000, oblea municipal por $50.000, habilitación y canon por $30.000.

A nivel anual, calculó desinfección mensual de $5.000, dos inspecciones mecánicas que suman $50.000, monotributo categoría A por $43.000, y $12.000 de libre de deuda y contribuyente. Pero el punto que más destacó es el seguro: uno de uso comercial para pasajeros, a todo riesgo, que estimó en $150.000 por mes, pese a que Uber ya brinda cobertura. Además, la ordenanza exige que el auto no tenga abolladuras.

Con todos esos ítems, Cometto cerró: "Ser Uber, con toda la regulación que pusieron, sacando los costos fijos que ya tenés, la misma aplicación, etcétera, te va a costar 2.600.000 pesos al año".

Para los organizadores del bocinazo, esos números demuestran que la regulación aprobada no ordena el sistema, sino que deja a la mayoría afuera. Buscan que el Ejecutivo y los concejales escuchen antes de que la norma se aplique.

La manifestación de este viernes será la primera respuesta en la calle a una ordenanza que promete seguir dando que hablar en Villa Mercedes.