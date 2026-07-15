Grito de gloria: el interior puntano inundó calles y plazas de pasión

La epopeya mundialista se reflejó en toda la provincia. El mapa de San Luis, con su geografía de sierras, valles y llanuras, se encendió de punta a punta bajo una misma vibración. En cada localidad, la locura del partido dio paso a un eco inmemorial. El interior puntano latió con una fuerza descomunal, demostrando que la distancia no achica la pasión, sino que la agiganta.

Villa de Merlo vibró fuerte. Foto: gentileza.



Las imágenes que llegaron desde cada rincón son postales de pura emoción y pertenencia. En las calles de Villa Mercedes, la pasión desbordó en una marea albiceleste imparable, mientras que la Villa de Merlo, custodiada por el imponente Comechingones, transformó sus plazas en un anfiteatro de cantos y banderas.

En Villa Mercedes, las calles reflejaron la pasión albiceleste. Foto: gentileza.

Locura por Messi en Villa Mercedes. Foto: gentileza.



Hacia el norte, en Quines, la alegría se adueñó de cada esquina con bombos y abrazos, al tiempo que en La Toma, el corazón minero de la provincia latió con la fuerza del mármol ónix, uniendo a todo el pueblo en un solo grito de desahogo. Y así en todos los pueblos.

Instantes de locura total en La Toma. Foto: captura/Identidad Tomense.



"Ver llorar de emoción a los abuelos del pueblo, abrazados a chicos que apenas empiezan a entender lo que es Malvinas, te desarma el alma", se escuchaba repetir entre las multitudes.

En Villa de Merlo, la gente alentó fuerte. Foto: gentileza.



En el interior, donde todos se conocen, el festejo tuvo un sabor aún más íntimo y familiar. El triunfo contra Inglaterra se sintió como una caricia colectiva, un orgullo compartido que borró cualquier diferencia.

Elena, de La Toma, festejó a lo grande. Foto: gentileza.



Fue, sin dudas, una jornada imposible de borrar de la retina y del corazón. Cuando el sol comenzó a caer sobre el horizonte puntano, las plazas seguían encendidas por el fuego de una alegría que no quería apagarse.

En Quines, las calles se colmaron. Foto: gentileza.



Las localidades no solo festejaron una victoria futbolística; escribieron su propia página de oro, dejando claro que el amor por la patria y el reclamo por nuestras islas se siente con la misma e inquebrantable intensidad en cada rincón.