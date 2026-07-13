Una ex jueza dijo que Víctor Endeiza debería renunciar para demostrar transparencia

Jueza del crimen con mucha experiencia y años de trabajo en los estrados de San Luis, Mirta Esley se pronunció sobre la situación de escándalo que vive el Superior Tribunal de Justicia por la permanencia de Víctor Endeiza, ministro involucrado en el robo de de maíz de El Caburé. “Debería poner a disposición del Poder Ejecutivo su renuncia de manera indeclinable, para demostrar transparencia”, dijo la ex magistrada.

En su pronunciamiento en redes sociales, Esley extendió su consideración hacia el procurador general de la provincia, Sebastián Cadelago Filippi. “Ocupan dos cargos muy importantes en la justicia”, dijo la ex jueza y señaló que los nombres de ambos funcionarios judiciales surgieron en los comienzos de la causa, en la que también fueron sindicados funcionarios poggistas.

“Todos ellos tenían la obligación de vindicarse, contemplado en la Constitución Nacional”, pero “no lo hicieron”, completó la experimentada ex magistrada, quien recordó que una jueza civil mostró en su resolución a los involucrados como partícipes de una ocupación del campo “indebida, clandestina e ilegal”.

Además, Esley se preguntó por qué la dupla de funcionarios colocada en la Justicia por el gobernador Claudio Poggi no fueron denunciada ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento. Aunque su respuesta -dijo- es el desconocimiento, dejó Esley una frase integrante: “Son cosas que pasan en San Luis”.

A su vez, la ex jueza opinó que la postura que debió tomar el Gobierno provincial sería entregar en caución los dos millones dólares en que está valuado el maíz, mientras dure la investigación.

Sin opinar sobre las actuaciones de quienes ocupan cargos similares a los que ocupó hace un tiempo, Esley recordó que un fiscal de la causa dijo que Ricardo Bazla fue “un delincuente solitario”, en tanto que una jueza civil dijo que fueron varios los funcionarios que intervinieron en el robo del maíz.