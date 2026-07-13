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Mundial vs. ventas

El comercio de San Luis define si cierra durante la semifinal ante Inglaterra

La Cámara de Comercio lanzó una encuesta de urgencia para unificar criterios para este miércoles a partir de las 16:00

Por redacción
| Hace 5 horas

El miércoles el país se paralizará por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Y, en San Luis el sector comercial está definiendo por estas horas cómo será la atención al público.

 

La Cámara de Comercio de San Luis realiza una encuesta de urgencia para establecer un criterio común que contemple tanto la pasión por la Selección Argentina como la situación económica del sector.

 

Las 3 alternativas en análisis

 

1. Horario corrido: Mantener los locales abiertos y cerrar únicamente durante las dos horas del partido para no perder ventas.

 

2. Atención habitual: Abrir en los horarios tradicionales y que cada dueño decida de forma individual si flexibiliza.

 

3. Cierre parcial: Bajar las persianas estrictamente de 16:00 a 18:00 y reactivar la actividad una vez finalizado el encuentro.

 

La definición se conocerá este martes a la tarde, cuando la Cámara unifique los resultados de la encuesta.

 

El miércoles San Luis tendrá un ojo en el mostrador y el otro en la televisión. Porque cuando juega Argentina una “final”, hasta el comercio se viste de celeste y blanco

 

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