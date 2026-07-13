Alexis Matteo será el nuevo técnico de Juventud Unida de San Luis

La crisis futbolística que atraviesa Juventud Unida de San Luis, que acumula una racha adversa de ocho partidos sin saborear las mieles que lo ha sumergido en la última posición del Grupo “C” del Torneo Federal “A” de AFA, obligó a la dirigencia de Juventud Unida Universitario de San Luis a “pegar un vuelco de timón” y designó a Alexis Matteo como nuevo director técnico en reemplazo de Hernán Vázquez.

Este lunes, tras la dura derrota de local ante el líder Cipolletti de Río Negro, se acordó la vinculación de Matteo, que de esta forma iniciará su segundo ciclo en el club de “El Bajo” y este martes dirigirá su primera práctica de cara a la última fecha de la fase inicial ante Atenas de Río Cuarto (25/26 de julio) y con la mente puesta en la “Reválida”.

La tabla de posiciones del Grupo “C” es encabezada por Cipolletti de Río Negro con 25 puntos. Como escoltas se ubican Argentinos de Monte Maíz, Huracán Las Heras y Atenas, con 22 puntos. Fadep de Mendoza tiene 20, Costa Brava y San Martín de Mendoza suma 18 y la última posición es compartida por Juventud Unida y Deportivo Rincón, con 16.

Lo que ha sucedido con Juventud para algunos analistas deportivos es muy llamativo, porque después de estar ocupando los primeros puestos de la zona ahora está ubicado en una posición más que incómoda, al fondo de la tabla de valores y con el fantasma del descenso al acecho.