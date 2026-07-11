El país se paraliza de nuevo: Messi y los suyos buscan las semifinales

La Selección argentina finalmente contará con el lateral Nahuel Molina y el mediocampista Alexis Mac Allister dentro del once inicial para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El lateral derecho y el mediocampista eran las grandes dudas del entrenador Lionel Scaloni pero, según el periodista Gastón Edul, serán parte del once titular de esta noche en Kansas City.

De esta manera, la formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.