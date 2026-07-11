Murió Antonio Ubaldo Rattín, ídolo de Boca

El ex futbolista de Boca y la Selección argentina Antonio Ubaldo Rattín, recordad por su expulsión ante Inglaterra en el Mundial 1966, murió este sábado a los 89 años.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires, Rattin desarrolló toda su carrera deportiva en Boca, club al que llegó en 1955 y debutó al año siguiente, en 1956, con apenas 19 años.

El mediocampista convirtió 28 goles, disputó un total de 382 partidos, fue subcampeón de la Copa Libertadores 1963 -en la final perdida ante el Santos de Brasil- y obtuvo seis campeonatos locales con el "Xeneize".

Además, recibió la distinción One Club Man, reconcomiendo que recibieron jugadores como Reinaldo "Mostaza" Merlo, Miguel Ángel Russo, Ricardo Enrique Bochini, Ariel Ricardo Cafferata y Natalio Agustín Pescia.

En la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde fue capitán de los equipos dirigidos por Juan Carlos Lorenzo, histórico entrenador del conjunto nacional.

Durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final en el que la "Albiceleste" se midió frente a los anfitriones, Rattín, con el dorsal número 10 en su espalda, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

El argentino no entendió los motivos de la decisión y pidió un traductor, hasta que abandonó el campo de juego, pero antes apretó con bronca y a modo de protesta el banderín del córner con la bandera de Inglaterra, mientras que después se sentó en la alfombra roja dirigida a la Reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022.

Aquella gran polémica además fue clave para que la FIFA creara las tarjetas amarillas y rojas gracias a la idea del exárbitro inglés Ken Aston, quien se inspiró en los colores de un semáforo.

Además, fue convocado para disputar las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, torneos en los que fue subcampeón.

Rattín se retiró de la actividad profesional en 1970, en tanto que en 1976 comenzó su carrera como director técnico de Estudiantes de Río Cuarto, institución cordobesa que actualmente milita en la Primera División.

En 1977, dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) y Tigre, club en el que se formó en las divisiones inferiores, mientras que volvió a entrenar al "Lobo" en 1979 y luego se hizo cargo de Boca Juniors, donde estuvo hasta 1980.

Su incursión en la política

Rattín fue diputado nacional por el partido de centroderecha PAUFE (Partido Unidad Federalista) entre 2001 y 2005, al tiempo que se desempeñó como concejal por el Frente Justicialista, en el partido bonaerense de Vicente López.