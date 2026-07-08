Árbitros argentinos dirigirán Francia-Marruecos

Luego de la designación de un árbitro francés para el partido de la Selección Argentina con Egipto, la FIFA puso en el ojo de la tormenta a un quinteto de árbitros argentinos que será el encargado de dirigir el encuentro que por Cuartos de final la selección de Francia jugará el jueves con Marruecos.

El grupo de jueces estará conformado por Facundo Tello como principal, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes;y Darío Herrera y Cristian Navarro como cuarto y quinto árbitro.

Los jugadores franceses le quitaron importancia a esta decisión. Dayot Upamecano, el central galo, expresó: "No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa".

El arquero Robin Risser también se manifestó al respecto: "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda".