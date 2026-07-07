¿Dónde está el maíz?: el caso "Bandidos Rurales" llegó a la TV nacional

La denuncia de corrupción que sacude a la provincia, escaló con fuerza a la agenda de los medios nacionales. El programa "TLN Denuncia", conducido por el periodista Tomás Méndez en la pantalla de Canal 9, expuso de forma detallada el caso denominado "Bandidos Rurales", donde se acusa de manera directa a funcionarios provinciales y a un ministro del Superior Tribunal de Justicia de apropiarse de una cosecha millonaria.



La difusión del informe puso la lupa sobre la gestión del gobernador Claudio Poggi, en medio de severos cuestionamientos por el manejo de los bienes públicos y la transparencia institucional. El conflicto se centra en un predio estatal de aproximadamente 2.000 hectáreas conocido como "El Caburé".



Maniobras nocturnas y desvío de fondos



De acuerdo con los audios y la documentación exclusiva revelada en la televisión nacional, la maniobra comenzó con una apropiación sin orden legal, en la cual funcionarios públicos habrían ingresado al predio para tomar el control del terreno sin una autorización judicial válida.

Posteriormente, se contrató de manera informal y sin los instrumentos públicos regulatorios correspondientes a un operador privado con el único objetivo de levantar de forma acelerada la siembra de maíz existente.



El informe periodístico puso especial énfasis en las escuchas telefónicas difundidas, donde los implicados coordinaban operativos nocturnos para retirar los camiones tolva, conocidos como "bateas", preferentemente al atardecer y durante la noche para evitar una mayor exposición pública.



De esta manera, la producción fue comercializada por fuera de los canales oficiales, dejando a los productores originales completamente despojados de su capital.



Impacto político y respuestas oficiales



La repercusión del caso generó un fuerte temblor político en la provincia debido a que la causa judicial en curso salpica directamente a la estructura de la actual gestión. Ante la gravedad de los hechos expuestos a nivel país, las autoridades provinciales debieron reconocer la existencia de graves desprolijidades administrativas en el manejo del predio estatal, aunque inicialmente intentaron negar que el desfalco alcanzara la cifra de los dos millones de dólares.

El caso también ha generado "una situación de crisis" en el Poder Judicial de San Luis, debido a que un ministro del Superior Tribunal está sindicado como uno de los principales protagonistas del culebrón con raíces delictivas.

Hay firmes evidencias que vinculan al ministro Víctor Endeiza, que como fiscal de Estado, tuvo conocimiento de todos los pasos que se dieron para expropiar el campo, lo que luego fue calificado como ilegal por la jueza Cinthia Fernández Paz; y, también dio el aval para cosechar el maíz valuado en dos millones de dólares. "La Corte queda muy expuesta con un Víctor Endeiza que debe rendir cuentas o aclarar su situación ante la justicia", sostuvo un observador judicial.



Mientras el impacto mediático complica la estrategia de contención y ocultamiento del oficialismo puntano, los productores afectados mantienen sus reclamos firmes ante la justicia, exigiendo respuestas y la correspondiente rendición de cuentas por la pérdida de la millonaria producción de granos.

¿Quién o quiénes se quedaron con los dos millones de dólares de la ganancia de la cosecha de maíz? Es la pregunta que sigue latente a dos años de la misterio desaparición de los granos dorados.