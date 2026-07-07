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Octavos de final

Argentina corre de atrás a Egipto, pierde 1 a 0 y le atajaron un penal a Messi

A los 15 minutos del primer tiempo Yasser Ibrahim marcó el 1 a 0. Es la primera vez en el torneo que está abajo en el marcador. El arquero egipcio le detuvo un penal a Lionel. 

Por redacción
| Hace 2 horas
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