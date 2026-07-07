Argentina corre de atrás a Egipto, pierde 1 a 0 y le atajaron un penal a Messi
A los 15 minutos del primer tiempo Yasser Ibrahim marcó el 1 a 0. Es la primera vez en el torneo que está abajo en el marcador. El arquero egipcio le detuvo un penal a Lionel.
Por redacción
| Hace 2 horas
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias