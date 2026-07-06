Cayó el último anfitrión: Estados Unidos quedó afuera del Mundial

Bélgica demostró superioridad y venció este lunes por 4-1 a Estados Unidos en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.

Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere, a los 9' y 33' del primer tiempo; Hans Vanaken, a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku, a los 48' del mismo periodo, mientras que Malik Tillman había marcado el tanto del empate para los anfitriones, a los 31' de la primera etapa.