Cayó el último anfitrión: Estados Unidos quedó afuera del Mundial
Cayó 4 a 1 ante un elenco europeo con un juego arrollador y muy superior. Bélgica ya está entre los ocho mejores del mundo.
Por redacción
| Hace 1 hora
Bélgica demostró superioridad y venció este lunes por 4-1 a Estados Unidos en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, llevado a cabo en el estadio Lumen Field de Seattle.
Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere, a los 9' y 33' del primer tiempo; Hans Vanaken, a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku, a los 48' del mismo periodo, mientras que Malik Tillman había marcado el tanto del empate para los anfitriones, a los 31' de la primera etapa.
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