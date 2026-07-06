Un influencer subió un video sobre Merlo y las críticas de los usuarios se hicieron sentir

El creador de contenido merlino Mauricio Trento subió un polémico reel en el que cuestionó con dureza la realidad de su localidad en cuanto al turismo y otros aspectos relacionados a la temporada invernal. Aunque, según dijo, más que su propia visión de la cuestión lo que le llamó la atención fueron los comentarios de la gente, en su mayoría de acuerdo con su forma de pensar.

Las opiniones de los seguidores de Trento –que tiene interacciones en Instagram, Facebook y Tik tok- sostienen que lo que viene para la temporada invernal es “calles destruidas, precios absurdos y turismo monopolizado”. “Muchos sienten que Merlo dejó de evolucionar hace años”, concluyó el influencer.

De acuerdo a los propios dichos del autor, el video con su visión de la localidad “se le fue de las manos” y tuvo miles de vistas y cientos de comentarios, que analizó uno por uno. La conclusión es que Merlo experimentó un estancamiento alarmante en los últimos años: “La gente cree que la ciudad se quedó en el tiempo”.

“Por supuesto que creció, pero crecer no es evolucionar”, sentenció Mauricio, gerente comercial de un emprendimiento inmobiliario en la ciudad. “No lo digo yo –señaló-; lo dicen los turistas, los dueños de negocios y, lo que es peor, la gente que vive en la localidad”.

Al finalizar su video, que sobrepasó los 1000 me gusta en Instagram, Trento reconoció que Merlo “sigue siendo uno de los lugares más lindos del país” y justamente por eso “duele ver todo lo que podría ser y todavía no es”.