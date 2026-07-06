Iba en su auto con dos menores, con 1,70 gramos de alcohol en sangre y causó un accidente

Cuatro menores de entre 6 y 9 años resultaron lesionados en un accidente que se produjo el domingo a la noche en kilómetro 805 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca del ingreso a la localidad de Balde.

Los vehículos protagonistas del choque fueron una camioneta EcoSport que circulaba hacia el oeste y un Volkswagen Bora que iba en el mismo sentido. En el primero de los rodados viajaban, además del conductor, dos mujeres y dos nenes de 6 y 9 años. Además, la camioneta transportaba un carro con un caballo.

En el otro auto iban el conductor, un hombre de 33 años, con dos menores, de la misma edad de los que iban en la EcoSport. Quien iba al mando del Bora dio positivo en el control de alcoholemia y tenía 1,70 grados de alcohol en sangre.

Aparentemente, el Bora tocó de atrás a la camioneta e hizo que el conductor perdiera el control, por lo que salió de la ruta y quedó volcada sobre el cantero central de la autopista.

Una de las mujeres que iban en la Eco y los cuatro menores que se trasladaban en ambos rodados tuvieron lesiones de distinta consideración y fueron atendidos por las ambulancias que llegaron. La mayor fue trasladada al Ramón Carrillo, en tanto que los nenes recibieron el resto de la atención en Hospital Pediátrico.