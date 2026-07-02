El atroz crimen de "Bebo" tiene cuatro acusados de encubrimiento

Con su rostro tapado con una bermuda y los genitales mutilados, cortes en los brazos y las piernas, degollado y signos de haber sido torturado antes de asesinado, el cuerpo de Alejandro Jesús “Bebo” Ochoa les hizo saber a los peritos que tuvo una muerte violenta, que todavía es una incógnita para los investigadores. La víctima era un albañil de apenas 35 años que vivía solo en un campo desolado de Cortaderas. Cinco años después de que lo encontraran sin vida a un kilómetro de su casa, cuatro de sus personas más allegadas fueron procesadas por el crimen, dos con prisión preventiva. Uno de ellos era su mejor amigo, el que lo había acompañado hasta el final.

El día que lo vieron por última vez, “Bebo” se aprestaba a preparar arrope con un grupo de personas entre los que estaba, presumiblemente, Roger William Ferreyra, uno de los cuatro acusados que en la semana comparecieron en la Justicia de Concarán. Los otros son Damián Anselmo Chávez, Matías Eduardo Ferreyra y Agustina Beatriz Devia.

Roger y Chávez quedaron detenidos tras la audiencia; en tanto que los otros dos tendrán que someterse a una serie de medidas de control hasta que dure la investigación. La Justicia, de todos modos, aclaró que la imputación no es el por homicidio sino por encubrirlo.

La Fiscalía señaló que si bien hasta ahora no se pudo establecer al autor del crimen, las declaraciones de los cuatro acusados demostraron inconsistencias y algunas intenciones de desviar la verdad de los hechos. Aunque ninguna fuente judicial lo dice abiertamente, algunos investigadores sospechan que entre los cuatro sospechados está el o los homicidas.

Mientras se intenta dar con el autor, la Justicia tomó en la semana una nueva declaración de Matías Ferreyra, el único de los imputados que accedió a hablar y a responder preguntas de las partes.

Aunque la tarea de la Fiscalía fue duramente cuestionada por las defensas, que señalaron que los hechos no estuvieron debidamente descriptos y que además la causa se había realizado con el sistema penal usado antes de la reforma, el juez Nicolás Coppola hizo lugar a todos los pedidos de la parte acusatoria, como las preventivas para Ferreyra y Chávez, la firma periódica para los otros dos imputados y un plazo de 180 días para continuar con la pesquisa.

En ese tiempo se tendrán que resolver los dichos de Roger Ferreyra, quien le dijo a la Policía que en el atardecer del sábado 27 de marzo 2021 fue a la casa de “Bebo” por el camino vecinal que desemboca en la humilde vivienda de su amigo.

Antes de llegar a la casa, Ferreyra contó que vio en un vivienda cercana a dos hombres encapuchados y armados. Cuando llegó a lo de Bebo, ambos fueron al encuentro de los desconocidos, pero como Ochoa se adelantó fue atacado por los sujetos que lo subieron a un auto y lo sacaron de la zona.

La Policía de Cortaderas fue alertada de la situación tres horas después de la desaparición y el celular de la víctima fue encontrado al día siguiente y peritado junto con el de Ferreyra.

Una semana después, el cuerpo de “Bebo” fue encontrado a un kilómetro de su casa, en una obra en construcción, degollado y brutalmente torturado.