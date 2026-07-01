Fue detenido con una vaca y dos terneros que le robaron a un vecino

A pocas semanas de un operativo por robo de ganado en Nogolí en el que también hallaron plantas de marihuana y armas, este martes el foco atención se trasladó a Villa de la Quebrada, donde en plena Autopista 25 de mayo, a la altura del kilómetro 30, un joven fue sorprendido con tres vacunos que fueron denunciados como robados por otro ruralista de la localidad.

Según la información que se dio a conocer, el procedimiento se inició luego de que un vecino alertara sobre el ingreso de una camioneta sospechosa a un campo ubicado en el tramo comprendido entre Villa de la Quebrada y Nogolí, donde hay un crecimiento urbanístico.

Ante el alerta, los uniformados de la Brigada Rural y de la Comisaría Distrito 44° interceptaron a un hombre de 35 años que conducía una Chevrolet S10, que remolcaba un tráiler en el que eran trasladados una vaca y un ternero.

Durante la inspección, los efectivos policiales advirtieron que los animales no contaban con la marca obligatoria y que la documentación presentada tenía irregularidades, por lo que el conductor fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la justicia

Minutos después, un hombre de 77 años se presentó en la comisaría para denunciar el robo de varios bovinos de su establecimiento rural y al observar los animales secuestrados, afirmó reconocer la vaca y el ternero como de su propiedad.

Ante esta situación, la Fiscalía de turno, a cargo de Ornella Costa, dispuso la detención del conductor de la pick up por la causa “Averiguación abigeato”, además del secuestro de la camioneta, el tráiler y los animales.

La fiscal también ordenó que los bovinos fueran sometidos a una revisión y restituidos al denunciante si se confirmaba su propiedad.

De acuerdo a lo informado, la investigación continúa hasta llegar a esclarecer el hecho y determinar el destino del resto de los animales denunciados como sustraídos.